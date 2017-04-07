للرجال... 6 طرق لتكثيف اللّحية وجعلها تنمو بسرعة

هكذ تجعل لحيتك تنمو أسرع...

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LBCI News Lebanon

يُعاني بعض الرجال من مشكلة عدم نمو شعر الذقن بسرعة. ومع العلم أنّ السبب وراء ذلك قد يكون في معظم الحالات وراثيًا أو مرتبطًا بالهرمونات، ثمة خدع وطرق تساعدك على زيادة نمو شعر الذقن، سنعددها في ما يلي:

1- قم بتقشير وجهك

لتنمو لحيتك بشكل أسرع، عليك أولًا أن تعتني بوجهك. قم بتنظيفه وترطيبه وتقشيره مرّة في الأسبوع بواسطة مقشر للوجه.

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2- حافظ على نظافة بشرتك

عليك إبقاء بشرة وجهك نظيفة من خلال غسلها بماء ساخن ومنظف معتدل.

3- قم بترطيب بشرتك

فبعد تنظيف بشرة وجهك، عليك تطبيق كريم مرطب وذلك لتجنّب جفاف البشرة.

4- استخدم زيت جوز الهند

إحدى الطرق التي تساعدك على تكثيف شعر الذقن هي تدليكه بانتظام بزيت جوز الهند.

5- سيطر على الإجهاد

عليك أن تسيطر على الضغط النفسي وذلك كي يعيد الجسم ترميم الخلايا التالفة.

6- تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية