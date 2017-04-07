صحة و تغذية
07 نيسان 2017
Back

وصفة طبيعية سهلة لخسارة الوزن... بسرعة!

وصفة طبيعية سهلة لخسارة الوزن Lebanon, news ,lbci ,أخبار خسارة الوزن, جسم, دهون, وزن,وصفة,وصفة طبيعية سهلة لخسارة الوزن
episodes
وصفة طبيعية سهلة لخسارة الوزن... بسرعة!

إن تراكم الدهون في الجسم هو أكثر من مجرّد مشكلة تجميلية بسيطة، لأن البدانة وزيادة الوزن تتعلّقان بالكثير من المشاكل الصحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

سنقدّم لكم وصفة منزلية وطبيعية لخسارة الوزن بسرعة.

المكوّنات:
- حبة من الخيار
-حفنة من البقدونس الطازج
-عصير حبة من الحامض
الإعلان

-ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور
-ملعقة كبيرة من عصير الالوه فيرا
-½ كوب من الماء

طريقة التحضير:
قشّروا حبة الخيار وقطعوها الى أجزاء صغيرة، بعدها أخلطوا المكوّنات كافة وضعوها في الخلاط.

تناولوا من هذا الشراب كل ليلة قبل النوم على مدى 15 يوماً، وستلاحظون الفرق. يجب التنويه الى انكم تستطيعون إعادة هذا النظام مرتين أو 3 في السنة.

المصدر
إقرأ أيضاً