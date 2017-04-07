وصفة طبيعية سهلة لخسارة الوزن... بسرعة!

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إن تراكم الدهون في الجسم هو أكثر من مجرّد مشكلة تجميلية بسيطة، لأن البدانة وزيادة الوزن تتعلّقان بالكثير من المشاكل الصحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.سنقدّم لكم وصفة منزلية وطبيعية لخسارة الوزن بسرعة.المكوّنات:- حبة من الخيار-حفنة من البقدونس الطازج-عصير حبة من الحامض-ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور-ملعقة كبيرة من عصير الالوه فيرا-½ كوب من الماءطريقة التحضير:قشّروا حبة الخيار وقطعوها الى أجزاء صغيرة، بعدها أخلطوا المكوّنات كافة وضعوها في الخلاط.تناولوا من هذا الشراب كل ليلة قبل النوم على مدى 15 يوماً، وستلاحظون الفرق. يجب التنويه الى انكم تستطيعون إعادة هذا النظام مرتين أو 3 في السنة.