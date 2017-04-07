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07 نيسان 2017
07/04/2017 08:34:31
إردوغان: الضربات الأميركية للقاعدة الجوية السورية خطوة إيجابية لكنها ليست كافية وحان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري
إردوغان: الضربات الأميركية للقاعدة الجوية السورية خطوة إيجابية لكنها ليست كافية وحان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري
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LBCI News Lebanon
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