بالفيديو: طفل ملّقب "بالراقص اللاتيني السمين"... يخطف الأنفاس برقصه!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل صيني يُدعى He Xiongfei عمره 10 أعوام فقط أبهر الناس بموهبته ورقصه الفريد.وفي التفاصيل، أصبح الطفل نجماً معروفاً بعدما اشترك ببرنامج للمواهب في أميركا العام الماضي وانتشرت فيديوهات كثيرة له وهو يؤدي الرقص اللاتيني.ولكن فيديو جديد للطفل الراقص عاد إلى الواجهة خصوصاً بعدما سرق كلّ الأضواء عندما حلّ ضيفاً في برنامج Little Big Shots مع المقدم ستيف هارفي يوم 2 نيسان من العام الحالي.يُشار إلى أنّ الطفل بدأ يرقص عام 2014 وقد شجعته والدته على ذلك كي تساعده على خسارة الوزن.الجدير ذكره أنّ الطفل ملقّب بـ"الراقص اللاتيني السمين" في الصين.إليكم الفيديو: