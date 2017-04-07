بالفيديو: ممثلة غاضبة تحطم سيارة المنتج... بسبب مشاهد جنسية!

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انتشر على الانترنت فيديو ظهرت فيه ممثلة غاضبة تقوم بتحطيم سيارة منتج بعصا الغولف وذلك بسبب عرض بعض المشاهد الجنسية التي شاركت فيها.وفي التفاصيل،أوقفت سيفي مخمودي، ممثلة ومغنية بوب من كازاخستان، سيارة منتج الفيلم في منتصف الطريق وبدأت بتحطيمها بسبب عرضه لبعض المشاهد الجنسية من فيلم Blind Love الذي تشارك فيه.وقد استطاع أحد المارة في شارع مزدحم في مدينة ألماتي الكازاخستانية من تصوير اللقطات التي وثّقت الحادثة.وكانت الممثلة قد اتّفقت مع المنتج على عدم عرض هذه المشاهد في النسخة النهائية من الفيلم، لكنها تفاجأت بحصول العكس.اليكم الفيديو: