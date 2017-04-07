أمن وقضاء
07 نيسان 2017
07/04/2017 08:36:51
بالصور- احتراق عدد من المنازل القديمة في سوق الخضار في البسطا الفوقا - شارع رمضان
حريق داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا شارع رمضان
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LBCI News Lebanon
اندلع حريق داخل عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عدد من العمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا شارع رمضان، وتعمل قوة كبيرة من فوج اطفاء مدينة بيروت قوامها ٥ آليات على اخماده، بحسب ما اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت
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