بالصور- احتراق عدد من المنازل القديمة في سوق الخضار في البسطا الفوقا - شارع رمضان

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اندلع حريق داخل عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عدد من العمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا شارع رمضان، وتعمل قوة كبيرة من فوج اطفاء مدينة بيروت قوامها ٥ آليات على اخماده، بحسب ما اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت