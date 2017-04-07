أمن وقضاء
07 نيسان 2017
Back

بالصور- احتراق عدد من المنازل القديمة في سوق الخضار في البسطا الفوقا - شارع رمضان

حريق داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا شارع رمضان Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,حريق,حريق داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا شارع رمضان
episodes
بالصور- احتراق عدد من المنازل القديمة في سوق الخضار في البسطا الفوقا - شارع رمضان
اندلع حريق داخل عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عدد من العمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا شارع رمضان، وتعمل قوة كبيرة من فوج اطفاء مدينة بيروت قوامها ٥ آليات على اخماده، بحسب ما اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت
 
الإعلان

 
 
 
إقرأ أيضاً