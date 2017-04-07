لن تصدقوا مقابل ماذا تتقاضى النجمة بيونسيه مليون دولار!

يبدو أنّ المغنيّة الأميركيّة بيونسيه قد تفوّقت على المشاهير الآخرين على مواقع فيسبوك وانستغرام وتويتر لناحية قيمة المنشورات التي تشاركها مع متابعيها.
فذكر تقرير جديد عن مواقع التواصل الاجتماعي أعدته شركة "D’Marie Analytics"، أنّ النجمة تتقاضى مليون دولار مقابل كل منشور تنشره.
وذكر التقرير أيضًا أن المغنية الأميركية سيلينا غوميز هي الشخص الأكثر متابعة على إنستغرام حاليا، لتكون وراء بيونسيه تماما في ما يتعلق بقيمة المنشور الواحد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان بيونسيه الأخير عن حملها ساهم في تحقيق هذه القيمة الكبيرة لمنشوراتها. فقد حاز المنشور على 2.43 مليون إعجاب وعلّق عليه نحو 166 ألف شخص بعد مرور ساعة فقط على نشره.