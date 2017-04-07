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07 نيسان 2017
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الجيش السوري الحر يرحب بالهجوم الأميركي على سوريا ويعتبر أن مسؤولية الولايات المتحدة لا تزال كبيرة

الجيش السوري الحر يرحب بالهجوم الأميركي على سوريا ويعتبر أن مسؤولية الولايات المتحدة لا تزال كبيرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالهجوم,يرحب,الحر,السوري,الجيش,
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الجيش السوري الحر يرحب بالهجوم الأميركي على سوريا ويعتبر أن مسؤولية الولايات المتحدة لا تزال كبيرة
 
 
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