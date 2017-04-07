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07 نيسان 2017
07/04/2017 08:56:53
الجيش السوري الحر يرحب بالهجوم الأميركي على سوريا ويعتبر أن مسؤولية الولايات المتحدة لا تزال كبيرة
الجيش السوري الحر يرحب بالهجوم الأميركي على سوريا ويعتبر أن مسؤولية الولايات المتحدة لا تزال كبيرة
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LBCI News Lebanon
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