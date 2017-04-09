عبارات يحب الشريك سماعها... لعلاقة عاطفية قويّة ومتينة

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أن تقولوا لشريك حياتكم كلمة "أحبك" هو أمر أساسي وضروري في العلاقة، إلا أن هناك بعض العبارات الأخرى التي يجب أن يستخدمها الحبيبان باستمرار كي يظهران للطرف الآخر بأنه محبوب.ما هي هذه العبارات؟-أود أن أمضي الوقت معك: من المهم جداً أن تُشعروا الطرف الآخر بأنكم ترغبون في إمضاء الوقت معه على الرغم من انشغالاتكم الكثيرة والمتعددة.-أنا معجب بك كما أنت: أن تشعروا الطرف الآخر أنكم معجبون به كما هو وأنه ليس عليه أن يغيّر أي شيء في نفسه هو أمر مهم لتعزيز العلاقة وتقويتها. أخبروا نصفكم الآخر أنكم تحبونه كما هو، وأنكم ستقدرون إصلاحه لبعض جوانب سلوكه.- النوم بجانبك هو أفضل شيء في العالم: إن هذه العبارة مهمة وضرورية جداً، لأنها ستجعل الطرفين يشعران بالأمان.