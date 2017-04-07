ماذا يحصل لجسمكم إذا تناولتم بيضتين يومياً على مدى 6 أسابيع؟

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مما لا شك فيه أن البيض، على أنواعه، هو مكوّن أساسي في الأنظمة الغذائية خصوصاً وأنه يعتبر من أكثر الأطعمة المحبوبة لدى الصغار والكبار.نسمع كثيراً أن تناول البيض بشكل يومي مضرّ بالصحة، خصوصاً لأنه قد يزيد من مستويات الكولسترول في الدم.وهنا السؤال الذي نطرحه هو: ما هي حقاً الآثار المترتبة على استهلاك البيض بشكل منتظم على الجسم؟يُقال إن استهلاك البيض، والأفوكادو وزيت جوز الهند لفترة طويلة، يزيد من مستويات الكولسترول في الدم. إلا أن دراسة أجراها باحثون في جامعة Yale أظهرت أن تناول بيضتين في اليوم لمدة 6 أسابيع ليس له أي تأثير سلبي على مستويات الدهون في الدم والشرايين.ما هي فوائد البيض الصحية؟-المواد الغذائية: يعتبر البيض من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية، وذلك لأنه يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، والفيتامينات (A، B2، B6، B12، D، E) والمعادن (الزنك والفوسفور والسيلينيوم والحديد والمغنيسيوم ...) والأحماض الدهنية، وهذا ما يساعد على ضمان حسن سير أجهزة الجسم والأنسجة على اختلافها.-صحة العينين: يحتوي البيض على مكونات مفيدة ومضادة للأكسدة تساعد على الحد من مشكلة الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في السن، وحماية العينين من أشعة الشمس الضارة، إضافة الى أن البيض يقلل كثيراً من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.-تقوية العظام: إن البيض مفيد جداً لصحة العظام كونه يحتوي على الكالسيوم الضروري لنمو العظام بشكل سليم والفيتامين D.-تغذية العضلات: تناول البيض مهم جداً لصحة العضلات من خلال تغذية الأنسجة العضلية وتقويتها.