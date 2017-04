الارهاب يدق باب ستوكهولم

قتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر عندما صدمت شاحنة عددا من المارة في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم بحسب ما أفادت وسائل اعلام سويدية.

وفي هذا الاطار، أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين أن بلاده تعرضت لهجوم وأن جميع المؤشرات تدل على أن الحادث كان عملا إرهابيا.

واثر الحادث، أمرت الشرطة السويدية بإخلاء محطة القطار المركزية في ستوكهولم، كما تم إغلاق مقار الحكومة السويدية احترازيا.





BREAKING | Footage appears to show panic in central #Stockholm after truck drive into crowd.pic.twitter.com/JyUbbQtyRY