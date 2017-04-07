أخبار دولية
07 نيسان 2017
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الارهاب يدق باب ستوكهولم

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 قتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر عندما صدمت شاحنة عددا من المارة في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم بحسب ما أفادت وسائل اعلام سويدية.
 
ووقع الهجوم على مقربة من متجر آلنس الكبير عند تقاطع جادة كلارابيرغسغاتان الرئيسية وأهم طريق للمشاة في العاصمة، طريق دروتنينغسغاتان.
    
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وتصاعد دخان كثيف من المكان الذي طوقته الشرطة بحسب صور التلفزيون فيما حلقت المروحيات فوق وسط المدينة.
 
وفي هذا الاطار، أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين أن بلاده تعرضت لهجوم وأن جميع المؤشرات تدل على أن الحادث كان عملا إرهابيا.
 
واثر الحادث، أمرت الشرطة السويدية بإخلاء محطة القطار المركزية في ستوكهولم، كما تم إغلاق مقار الحكومة السويدية احترازيا.

 
 
 
 
 
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