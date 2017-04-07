بالصور: معجب مهووس بكيم كارداشيان يعبر عن حبه بطريقة صادمة!

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Omg this tattoo is everything!!!! I love you!!! https://t.co/NWzrVpEx6u — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 9, 2017

الهوس بالنجوم قد يدفع الناس إلى حالات من الهستيريا ويدفعهم إلى القيام بأمور خارجة عن المألوف.ولكن لأحد المعجبين المهووسين بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان طريقته الخاصّة في التعبير عن حبّه لنجمته ولزوجها المغني كانييه ويست! فقد قام هذا المعجب برسم وشم على فخذيه عبارة عن اسم كيم وكانييه بأحرف كبيرة وواضحة للغاية.في سياق ذلك، عبّرت كيم عن فرحتها وحماسها لما فعله هذا الشابّ فعلّقت على صورته عبر تويتر بمجموعة من الرموز التعبيرية وقالت له "هذا الوشم هو كلّ شيء، أحبك!" وقد بدا رد كيم بمثابة موافقة تامة على ما فعله الشاب.يُشار إلى أنّ العديد من رواد الانترنت سألوا المعجب الولهان عن ردّة فعله إذا ما انفصل كانييه وكيم فرد بالقول "هذا الوشم، لا مهرب منه".