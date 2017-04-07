الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة في يومها الثاني ...لا نجوم ولا فضائح

ماذا قال الحريري عن الضربة الاميركية في سوريا قبيل الجلسة؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,مجلس النواب,ماذا قال الحريري عن الضربة الاميركية في سوريا قبيل الجلسة؟

LBCI News Lebanon

استأنف مجلس النواب جلسة مساءلة الحكومة التي عقدت على مرحلين أمس.

وقبيل الجلسة أكد الرئيس سعد الحريري الانفتاح على كل الصيغ الانتخابية وحتى النسبية.

وتعليقا على الضربة الاميركية في سوريا، أشار الى الحريري الى أنه "من الواضح أن هناك سياسة أميركية جديدة في المنطقة والضربة الاميركية اتت ردا على استعمال الكيميائي من قبل النظام السوري ضد شعب أعزل".

الإعلان

وفي المداخلات، رأى النائب جورج عدوان في أن "العقبة الكبيرة التي تقف أمام تشكيل حكومات موالاة ومعارضة هي عقبة إستئثار الطوائف بالتمثيل، ونحن اليوم بمرحلة إنتقالية تسبق الانتخابات النيابية التي نتأمل أن يتحسن الوضع بعدها، وبإستثناء ذلك لدينا خارطة طريق يجب أن نتبعها، صحيح هناك فساد وهدر إنما لا يكفي أن نقف هنا ونطرح الشعارات".

وفي ما يتعلق بالفساد، قال عدوان "علينا أن نطرح الحلول لتوقيف الهدر والفساد وهذا الامر ليس كافيا لمسار الاقتصاد الذي نريد ان نبنيه، وهذا النمو بحاجة إلى إستقرار سياسي وأمني وإستقرار بعلاقاتنا مع مصادر دعم إقتصادنا أي الاخوة العرب".

وأشار إلى أنه "في الحكومة حصلت تعيينات غاب فيها كليا مبدأ الكفاءة والنزاهة"، آملا أن لا يتكرر هذا الامر. وتوجه إلى وزير العدل سليم جريصاتي قائلا: "اليوم هناك تعيينات وتشكيلات في السلك القضائي وأتمنى أن تراعي هذه التعيينات مبدأ الكفاءة".

من جهته، لفت النائب آلان عون الى انه "يجب فتح الباب للقطاع الخاص والمصارف لاطلاق ورشة مشاريع إستثمارية وبنى تحتية".

وفي ملف الانتخابات، توجه الى الحريري بالقول: "لم تنجح في تجربتك الحكومية السابقة ولم ننجح في تجربتنا الحكومية مع ميقاتي، ظرف النجاح اليوم إستثنائي بوصول رئيس جمهورية غير تقليدي، والقانون الانتخابي الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة بالتأثير على أكثرية كبيرة من ممثليها إن كان أكثري أو نسبي".

الى ذلك، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الموسوي الى أن "الفساد هو منكر كبير وقد أضحى في بلدنا ثقافة نابعة عن عنصرين وهي الحاجة والجشع وثمة من شجع على هذه الثقافة ويحمي الفاسدين والمفسدين في مناخ من التراخي السلطوي".

وأشار إلى أن "للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمدالنسبية لتعزيز الاندماج الوطني ولاشعار المواطنين أنهم متساوين في الحقوق والواجبات ولهم الكثير من الحقوق المنهوبة".

بدوره، لفت النائب نبيل نقولا الى أن "لبنان بلد المحسوبيات، وتنفيذ المشاريع يحصل على قياس المسؤولين".

وتساءل "كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهناك دولة تتعدى على حق الملكية الخاصة المحمية دستوريا؟ كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهو يعاني يوميا زحمة سير خانقة والوقت الضائع والمصارف الاضافية؟ لماذا؟ لان هناك حكومات قررت ألا تحافظ ولا تحسن ما تركه لنا الانتداب من سكك حديدية، وإتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير صالحة".

أما عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، قال في كلمة له "لا يتوهمن أحد أن اللبنانيين الذين يستمعون إلينا الآن في هذه الحلبة انهم عديموا السياسة بل أنهم أبرع منا جميعا في السياسة ولكننا نوهم أنفسنا بأننا ساستهم، لا يتوهمن أحد بأن كلامنا المنمق والبليغ والملوي على غايات وغايات يمكن أن ينطوي على الرأي العام".

وسأل عمار: "هل يستحق اللبنانيون منا الفساد المستشري والمتراكم والمغطى والمقنن والمعطل إلى جانبه كل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة؟ هل يستحقون أن يعيشوا أزمة الكهرباء بإحتضاء مادي ومعنوي؟ هل يستحقون أنهم يتلوون عطشا وريا لمزروعاتهم ونحن نتبارى هنا في شؤون الاقتصاد والسياسة والصناعة وغير ذلك؟ هل يستحقون هذه القوانين من الانتخابات منذ 1992 حتى الآن التي تعتبر أدنى فقها بالدستور؟ هل يستحقون أن نسلب منهم الطموح والأمل والبشارة بمسقبل؟ هل يستحقون منا أن نشرع السيوف والسكاكين طعنا في الدستور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني؟".

من جهته، شدد النائب بطرس حرب على أن جلسات مناقشة سياسة الحكومة ليست ولا يجوز أن تكون، جلسات استعراضية، بل هي مناسبة لتحمل مسؤولياتنا في ممارسة دورنا وواجبنا في مراقبة الحكومات ومساءلتها ومحاسبتها.

ورأى حرب في قانون الانتخابات النيابية والتزام الحكومة بإقراره وتنظيم العملية الانتخابية في موعدها القانوني، قد يكون من الضروري في بحث هذا الموضوع عرض تاريخي موجز لكيفية إقرار القوانين الانتخابية لتحديد هوية المسؤولين عن إقراره ومساءلته عن عجزه عن ذلك.

اما في إقرار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز، قال حرب "سؤالنا اليوم كيف أقرت المراسيم؟ وما هو محتواها؟ وأسأل الوزراء، من منكم استطاع قراءة المراسيم ودرسها والتدقيق في نصوصها قبل إقرارها؟ فعدد صفحاتها 472 صفحة معقدة فنيا وماليا واقتصاديا وقانونيا. فأي إنسان، ومهما بلغت درجة ذكائه واستيعابه وعلمه، يستطيع أن يدرسها ويكون رأيا سديدا مسؤولا عنها في مهلة لا تتجاوز الـ 48 ساعة، باستثناء الوزيرين اللذين يعملان عليها منذ سنوات؟".