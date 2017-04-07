بالصورة: رسالة مؤثرة من مايا دياب... من شكرت فيها؟

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نشرت النجمة مايا دياب صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام حملت رسالة مؤثرة جداً إلى كلّ المعجبين بها الذين يتابعونها.وقد جاء في الرسالة: "أحبكم كثيراً، وأفكر فيكم في كلّ الأوقات، لا أحب الابتعاد عنكم وأقدّر محبتكم الغالية على قلبي، أشعر بها عندما نلتقي ونجتمع سوياً..."وأضافت "أحب سماع أخباركم والاطمئنان عنكم لأعرفكم أكثر، وأرغب في التعرّف إليكم أكثر وأكثر خصوصاً جمهوري خارج لبنان... الشكر لا يفيكم حقكم ولا يُعبّر عن تقديري لحبكم الذي يغمرني."ونالت الصورة ردود فعل إيجابية بين رواد الانترنت فحظيت بأكثر من 32 ألف إعجاب.شاهدوها وشاركونا آراءكم: