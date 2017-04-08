قناع الماتشا للتخلّص من احمرار البشرة!

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احمرار البشرة مشكلة تعاني منها الكثير من النساء وهي تنتج غالباً عن سوء العناية بالجلد. في سياق التخلّص من هذا الاحمرار طبقي قناع الماتشا.3 ملاعق من بودرة الماتشاملعقة ونصف من زيت جوز الهندملعقة ونصف من المياهامزجي المكونات جيداً حتى تتماسك الخلطة ثمّ طبقيها على بشرة وجهكِ واتركيها حتى تجف. أخيراً اغسلي وجهكِ بالمياه الدافئة جيداً. قومي بهذه العملية 3 مرات أسبوعياً!الجدير ذكره، أنّ الماتشا غنية بمواد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الاحمرار. أمّا زيت جوز الهند فهو مطهر ومرطب في آنٍ واحد.بإمكانكِ الاحتفاظ بهذه الخلطة مدّة أسبوع في البراد.