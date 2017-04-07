بالفيديو: طفلة تعيش مع القردة في البرية... تستخدم أطرافها للمشي!

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عُثر في الهند على فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات تعيش مع القردة، غير قادرة على التحدّث والمشي مثل أي إنسان طبيعي.وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على الطفلة التي تعاني من مشاكل في التواصل، وتستخدم أطرافها الأربعة للمشي، فى محمية طبيعية نائية شمال الهند.وقد أطلق عليها إسم "فتاة موغلي" أو "Mowgli girl" بسبب تشابه قصتها مع الشخصية الكرتونية في كتاب The Jungle.وتقول السلطات إن الشابة تبدو مرتاحة بين القردة، وإنهم يحاولون معرفة أصولها ومنذ متى تعيش في البرية.ويذكر أن بعض الحطابين قد رصدوا وجود الفتاة في هذه البرية، قبل أن يعثر عليها المفتش الفرعي سوريش ياداف عندما كان في دورية روتينية، بحسب ما ذكرت صحيفة Times of India.وقد تمّ نقل الطفلة الى المستشفى بعد العثور عليها منذ شهرين ويجري الاعتناء بها منذ ذلك الحين.