8 خطوات ضرورية للاعتناء بالأحذية البيضاء وتنظيفها!

الإعلان

الأحذية الرياضية البيضاء رائجة جداً ولكن المحافظة على شكلها أمر يتطلب الكثير من الجهد.في هذا السياق، نقدم لكم أبرز الخطوات التي يجب أن تتبعوها لتحافظوا على أحذيتكم:لإخفاء الخدوش ما عليكم سوى اللجوء إلى طلاء الأظافر باللون الأبيض.استخدموا قطنة مغمّسة بالخلّ الأبيض لتنظيف كلّ البقع الموجودة على الحذاء.إياكم أن تغسلوا الأحذية البيضاء في الغسالة بل إلجئوا إلى التنظيف اليدوي.لتنظيف الزوايا استخدموا فرشاة أسنان قديمة مع مياه دافئة والقليل من الصابون. قوموا بهذه العملية بلطف!نظّفوا أشرطة الأحذية البيضاء بالمياه الدافئة مع الصابون لا في الغسالة حتى لا ​تفقدونها.لتجفيف الحذاء بشكل أسرع ضعوا الكثير من المناديل الورقية في داخله حتى تمتص الرطوبة.لا تضعوا أحذيتكم البيضاء تحت أشعة الشمس لأنّها تؤدي إلى الاصفرار.وعند الحاجة لاستخدام المستحضرات المبيضة احرصوا على وضع كمية قليلة جداً منه مع الكثير من المياه حتى لا تلحقوا الضرر بأحذيتكم.