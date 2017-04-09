ماذا تعني هذه الأرقام على العبوات البلاستيكية؟

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إذا كنتم تتساءلون عن وظيفة الأرقام الموجودة على القوارير البلاستيكية فعليكم معرفة أنّ هذه الأرقام تقسّم هذه البلاستيكيات إلى فئات تحدد كيفية إعادة التدوير.الرقم 1 للبلاستيك من نوع بولي إيثيلين تيرفثالات، الذي غالباً ما يُستخدم في صناعة قوارير المشروبات الغازية ومعلبات زبدة الفول.الرقم 2 للبلاستيك من نوع بولي إثيلين عالي الكثافة الذي يُصنع منه إبريق الحليب، علب الزبدة وقوارير المنظفات.الرقم 3 للبلاستيك من نوع بولي فينيل كلوريد يُستخدم لتصنيع علب الأطعمة الجاهزة.الرقم 4 للبلاستيك من نوع بولي إثيلين منخفض الكثافة تُصنع منه الأغطية البلاستيكية وأكياس البقالة.الرقم 5 للبلاستيك من نوع بولي بروبين لتصنيع علب اللبن، القش وأغطية الزجاجات.الرقم 6 للبلاستيك من نوع بوليستيرين الذي يُستخدم في تصنيع أكياس الفول السوداني.الرقم 7 للبلاستيك الذي يحتوي على أنواع عديدة.الجدير ذكره، أنّ كل بلد يتبع طريقة معينة لإعادة تدوير هذه الأنواع من البلاستيكيات.