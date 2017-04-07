لماذا نضيء الشموع عند الإحتفال بأعياد الميلاد؟

اعتاد اليونانيون على إضاءة الشموع خلال الإحتفال بعيد الميلاد لتقديم كايك دائري إلى آلهة القمر

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LBCI News Lebanon

أعياد الميلاد هي أيام مميّزة بالنسبة لكل الناس بحيث يحتفل كل شخص بذكرى ميلاده في التاريخ الذي ولد فيه عن طريق قطع قالب الحلوى وإضاءة الشموع مع الأصدقاء وأفراد العائلة.



وكثُرت الكتابات حول أصول الإحتفال بعيد الميلاد فإلى أي تاريخ يعود هذا الإحتفال؟

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أول الأشخاص الذين استخدموا الشموع للإحتفال بعيد الميلاد هم اليونانيون فاعتادوا على إضاءة الشموع لتقديم كايك دائري الشكل يشبه القمر إلى آلهة القمر أرتيميس (Artemis) لجعل الكايك يضيء مثل القمر. وكانت الشموع تضاء لتعكس ضوء القمر.



بالإضافة إلى ذلك، كان اليونانيون يعتقدون ان الدخان المنبعث من الشموع يوصل صلواتهم إلى النجوم وإلى آلهة القمر.



ويعتقد البعض أن تقليد إضاءة الشموع يعود إلى الألمان لأنهم كانوا يتقنون صنعها من مختلف الألوان والأشكال.



وكان الألمان يضيئون شمعة واحدة كبيرة الحجم في وسط الكايك والتي كانت ترمز إلى نور الحياة.