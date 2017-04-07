آخر الأخبار
07 نيسان 2017
07/04/2017 10:13:55
لليوم الثاني على التوالي عم يلعب النواب ادوارهم بمشهد جلسة المساءلة فهل معقول يشيلو "الزير من البير؟" . شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ زجل_النواب
لليوم الثاني على التوالي عم يلعب النواب ادوارهم بمشهد جلسة المساءلة فهل معقول يشيلو "الزير من البير؟" . شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ زجل_النواب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التوالي,الثاني,لليوم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً