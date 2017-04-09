ماذا يحصل لجسمكم عندما تضعون مشبك الغسيل على أذنكم؟ الإجابة ستذهلكم!

من الطبيعي جداً أن يشعر الإنسان ببعض الأوجاع في جسده، ولكن المفاجأة تكمن عندما تعلمون بأن اتباع بعض الطرق قد يكون بمثابة "محفّز" للأعضاء كي تعمل بشكل أفضل.توازياً، هناك طريقة غريبة ومثيرة للاهتمام يمكن أن تحسّن من صحة أجهزة جسمكم، وهذا بدوره سيجعلكم تشعرون بالنشاط والطاقة. هذه الطريقة هي كناية عن وضع مشابك الغسيل أو ملاقط الغسيل على بقع مختلفة من الأذنين.لماذا الأذنين؟تقول أخصائية علم المنعكسات هيلين تشين لوي إن الأذن تحتوي على خريطة من ردود الفعل اللاارادية في الجسم والنهايات العصبية المتعددة.والملفت أن الأذن تحتوي على 6 بقع مختلفة تستهدف مناطق وأعضاء محددة في الجسم، وبالتالي إن وضع ملقط الغسيل على إحدى هذه البقع لديه فوائد صحية متعددة ومختلفة عن غيرها.

-الجزء العلوي من الأذن: لدى الجزء العلوي من الأذنين اتصال مباشر بالظهر والكتفين. إن الضغط على هذه النقطة لمدة دقيقة كل يوم سوف يساعدكم على تقليل التوتر في منطقتي الظهر والكتفين.- أعلى منحنى الأذن: هذه البقعة من الأذن متصلة بأعضائكم. لذلك، إن كنتم تشعرون بعدم الراحة ضعوا مشبك الغسيل على هذه البقعة وستشعرون بالتحسن.-الجزء العلوي الأوسط من الأذن: هذا الجزء متّصل بالمفاصل، وبالتالي إن الضغط على هذا الجزء كفيل بتخفيف آلام المفاصل الناجمة عن التعب في العمل.-الجزء السفلي الأوسط من الأذن: الضغط على الجزء السفلي الأوسط من الأذن سيخفّف من آلام الجيوب الأنفية والحلق.-فوق شحمة الأذن: إن المنطقة الموجودة مباشرة فوق شحمة الأذن مرتبطة بالهضم. إن وضع مشبك الغسيل على هذه النقطة سيقلل من آلام الجهاز الهضمي والمعدة.-شحمة الأذن: هذه البقعة مرتبطة بالرأس والقلب، وبالتالي فإن الضغط عليها يساعد على تعزيز صحة القلب وتخفيف الصداع النصفي وآلام الرأس.