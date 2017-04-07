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07 نيسان 2017
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رئيس الوزراء الروسي: الهجمات الصاروخية الأميركية على سوريا كادت أن تؤدي إلى اشتباك مع روسيا

رئيس الوزراء الروسي: الهجمات الصاروخية الأميركية على سوريا كادت أن تؤدي إلى اشتباك مع روسيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصاروخية,الهجمات,الروسي,الوزراء,رئيس,
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رئيس الوزراء الروسي: الهجمات الصاروخية الأميركية على سوريا كادت أن تؤدي إلى اشتباك مع روسيا
 
 
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