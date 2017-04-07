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07 نيسان 2017
07/04/2017 10:30:46
الامين العام للامم المتحدة يدعو الى ضبط النفس والى حل سياسي بعد الضربة الاميركية في سوريا
الامين العام للامم المتحدة يدعو الى ضبط النفس والى حل سياسي بعد الضربة الاميركية في سوريا
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LBCI News Lebanon
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