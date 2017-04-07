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07 نيسان 2017
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الامين العام للامم المتحدة يدعو الى ضبط النفس والى حل سياسي بعد الضربة الاميركية في سوريا

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الامين العام للامم المتحدة يدعو الى ضبط النفس والى حل سياسي بعد الضربة الاميركية في سوريا
 
 
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