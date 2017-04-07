حزب الله: العدوان الأميركي سيكون فاتحة توتر خطير في المنطقة

هكذا علق حزب الله على الضربة الاميركية في سوريا...

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LBCI News Lebanon

راى "حزب الله" ان الاستهداف الاميركي لمطار الشعيرات العسكري هو إصرار من الإدارة الأميركية على المضي في المسار العدواني المستمر الذي تسلكه الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة أمتهم، خدمة للكيان الصهيوني وتحقيقا لأطماعه في المنطقة.

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واعتبر في بيان أن "مثل هذه الاعتداءات الآثمة لا يمكن أن تؤثر في معنويات الجيش السوري البطل، الذي يحقق الانتصارات تلو الانتصارات على الإرهابيين الذين تدعمهم أميركا وأعوانها في مختلف المناطق السورية، كما أنه لن يكون لها أي انعكاس سلبي على حلف المقاومة والصمود الذي يقف إلى جانب الدولة السورية ويعاضدها في حربها المتواصلة ضد الإرهاب".وأكد أن هذه الخطوة الحمقاء التي قامت بها إدارة ترامب ستكون فاتحة توتر كبير وخطير على مستوى المنطقة، وستزيد تعقيد الأوضاع على مستوى العالم.