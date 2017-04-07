بالفيديو: عارضة أزياء بلاي بوي تجول في الشارع بزي أرنب مصنوع من الشوكولاته

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد غير عادي في لندن، ظهرت فيه عارضة أزياء بلاي بوي وهي تجول في الشارع مرتدية زي أرنب مصنوع من الشوكولاته الصالحة للأكل.والملفت هو أن فنانة الطعام ميشيل ويبوو أعطت هذا الزي نكهة لذيذة من خلال استخدام أكثر من 5 كيلوغرامات من الشوكولاته.ويذكر أن هذا التصميم هو كناية عن دوائر شوكولاته على شكل فيشات الكازينو، أذنين مصنوعتين من الشوكولاته الداكنة الصلبة وذيل رقيق مصنوع من الشوكولاتة البيضاء، تمّ تصنيعها يدوياً.ويذكر أن نادي بلاي بوي في لندن سيقوم بإطلاق مطاردة عيد الفصح للبالغين فقط في كاناري وارف في 13 نيسان الجاري.