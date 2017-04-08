بالصورة: مدوّنة جمال تستيقظ من نومها جميلة... وتكشف السر وراء ذلك!

مدوّنة جمال تسدي نصيحة لكل الفتيات...

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LBCI News Lebanon

لا يكفي أن تظهر المرأة جميلة مع مكياج. فكي تعدّ فعلًا جميلة، عليها أن تبدو كذلك من دون تطبيق المكياج وإضافة بعض التعديلات إلى الصور.

فكل الجمال "الطبيعي" الذي نراه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ليس كما يبدو. فيدخل إليه بعض المكياج أو إضاءة جيدة أو التعديلات.

وهذا ما أكدته مدوّنة الجمال جينا شكيدا التي نشرت صورة لها في السرير حيث بدت رائعة الجمال وبدا وجهها نقيًا جدًا.

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وانهالت التعليقات على الصورة، من بينها تعليق كتبته إحدى معجباتها.

وعلّقت:"لو كان باستطاعتي أن أستيقظ جميلة تمامًا كجينا شكيدا، سأكون أسعد فتاة على وجه الكرة الأرضية". وأرفقت التعليق برابطة هاشتاغ #الجمال_الطبيعي.

غير أنّ جينا ردّت على هذا التعليق قائلة إنّها استخدمت تقنية "المايكرو" لتصحيح حواجبها ووضعت رموشًا اصطناعيّة وحقنت شفتيها لتكبيرهما ونفخهما.

وأضافت متوجهة إلى الفتاة: "أنت رائعة."

وبهذا تكون جينا قد أسدت نصيحة لجميع الفتيات اللّواتي يقارنن جمالهن بالجمال الذي يظنن أنّه "طبيعي" على انستغرام.

Lashed out and Cabo baecay (LOL f me I really need to quit that term) ready ☀️🍊🍹 A post shared by Gina (@ginashkeda) on Mar 30, 2017 at 8:55pm PDT

If I could wake up as beautiful as @GinaShkeda I'd be the happiest girl alive #naturalbeauty pic.twitter.com/ExpI2bnnIP —paige matthews (@_Pajdelamah) March 31, 2017