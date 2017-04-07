قتيل و9 جرحى في اشتباكات عين الحلوة... وإقفال بعض مدارس صيدا غدا

ماذا يجري في عين الحلوة...

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LBCI News Lebanon

ارتفعت حدة المعارك داخل مخيم عين الحلوة في وقت متأخر من الليل، حيث سمع اصوات انفجارات القذائف، مع استخدام جميع انواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين عناصر من جماعة بلال بدر من جهة والقوة المشتركة من جهة أخرى في المخيم مساء اليوم، على خلفية إنتشار القوة المشتركة امام مكتب الصاعقة عند مفرق السوق على الشارع الفوقاني.

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واطلقت نداءات استغاثة من الأهالي المحاصرين داخل البيوت، التي اسفرت حسب محصلة أولية عن سقوط قتيل و9 جرحى بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

ووجهت نداءات الى اهالي صيدا والجوار بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في الاماكن المفتوحة، حرصا على سلامتهم من الرصاص الطائش المتساقط نتيجة الاشتباكات وغزارة النيران وانفجار عدد من القذائف خارج المخيم في سيروب وفوق نادي الضباط والهمشري.

وتستخدم في الاشتباكات مدافع الهاون، وبحسب الوكالة الوطنية، علم أن القوة المشتركة تتقدم وتتمركز الآن في موقف بليبل مقابل سوق الخضار.

وبسبب الأوضاع، ستقفل بعض مدارس مدينة صيدا أبوابها غدا، وهي: العمانية الرسمية، مدرسة اجيال صيدا، مدرسة عائشة ام المؤمنين، مدرسة الاصلاح المختلطة، مهنية صيدا، مدرسة بهاء الدين الحريري ومعهد زايد التقني.

حماس تدعم القوة المشتركة في عين الحلوة

وأعلن ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة "دعم الحركة للقوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة ويدين الاعتداء عليها". وقال في تصريح ان "انتشار القوة المشتركة لا تراجع عنه ولن نسمح لأحد ان يعرقل انتشارها وقيامها بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار في المخيم".

