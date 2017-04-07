واشنطن تتوعد بعمل عسكري إضافي في سوريا... وروسيا تتهمها بانتهاك القانون الدولي

اجتماع طارئ لمجلس الأمن...

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LBCI News Lebanon

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الضربة الاميركية في سوريا، بعد هجوم كيميائي مفترض لقوات الرئيس السوري بشار الاسد على محافظة إدلب والذي ادى الى مقتل اكثر من 80 شخصا.

وانعقد الاجتماع بطلب من بوليفيا التي اعتبرت ان إطلاق الأميركيين نحو 60 صاروخا على قاعدة جوية في سوريا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية.

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وكان الجيش الاميركي قد نفذ بأمر من الرئيس دونالد ترامب ضربة صاروخية قوية استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية التابعة للنظام السوري ردا على الهجوم الكيميائي المتهم نظام الرئيس بشار الاسد بأنه شنه على بلدة خان شيخون في ريف ادلب الثلاثاء.

بريطانيا: الضربة الأميركية "إنذار" لنظام الأسد

رأى ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن الضربة الأميركية تعد "إنذارا" للرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم مميت بغاز سام، معتبرا أن الضربة بأنها "رد متناسب مع أفعال لا توصف".

وقال رايكروفت لمجلس الأمن الدولي "لو لم تكن روسيا قد استخدمت حق النقض سبع مرات في مجلس الأمن وتحدت آراء الأعضاء الآخرين في هذا المجلس ما كان الأسد واجه عقوبات أو واجه العدالة".

روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي عبر توجيه ضربة لسوريا

اتهم مندوب روسيا في الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي بشنها الضربة الصاروخية في سوريا.

وقال سافرونكوف خلال اجتماع طارىء لمجلس الامن ان "الولايات المتحدة هاجمت اراضي سوريا ذات السيادة. نحن نصف هذا الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وعمل عدواني".

سفيرة واشنطن في الامم المتحدة تتوعد بعمل عسكري إضافي في سوريا

توعدت الولايات المتحدة الجمعة بتنفيذ عمل عسكري اضافي في سوريا اثر الهجوم الصاروخي الذي شنته على قاعدة جوية ردا على هجوم كيميائي تتهم واشنطن دمشق بتنفيذه في شمال غرب البلاد.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع لمجلس الامن ان "الولايات المتحدة قامت بخطوة مدروسة جدا الليلة الفائتة"، مضيفة "نحن مستعدون للقيام بالمزيد، لكننا نأمل بالا يكون ذلك ضروريا".

روسيا تغلق خط اتصال بشأن سوريا مع البنتاغون

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أبلغت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها ستغلق خط اتصال يستخدم لتجنب الاشتباكات العرضية في سوريا في الساعة 2100 بتوقيت غرينتش.



