السيدة الاولى تزور مستشفى الكرنتينا الحكومي

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لمناسبة يوم الصحة العالمي، زارت اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون مستشفى الكرنتينا الحكومي، حيث جالت على اقسامه واطلعت على مختلف اوضاعه، واستمعت الى شرح مفصل عن الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى وعن عملية اعادة تأهيل قسم طبابة الاطفال فيه وتجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات.وأكدت السيدة الاولى انها ستولي اوضاع المستشفيات الحكومية في كل لبنان، لاسيما مستشفى الكرنتينا وقسم الاطفال فيه، عناية خاصة بالنظر الى نوعية الخدمات التي تقدمها والحاجة اليها ضمن رؤية قوامها الحق والمساواة في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبهدف تحويل المستشفيات الحكومية الى مراكز طبية نموذجية.