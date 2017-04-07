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07 نيسان 2017
07/04/2017 12:11:36
رويترز عن مسؤول عسكري أميركي: الجيش الأميركي أجرى مناقشات مع القوات الروسية عقب الضربات الصاروخية في سوريا
رويترز عن مسؤول عسكري أميركي: الجيش الأميركي أجرى مناقشات مع القوات الروسية عقب الضربات الصاروخية في سوريا
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LBCI News Lebanon
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