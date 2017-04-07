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07 نيسان 2017
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رويترز عن مسؤول عسكري أميركي: الجيش الأميركي أجرى مناقشات مع القوات الروسية عقب الضربات الصاروخية في سوريا

رويترز عن مسؤول عسكري أميركي: الجيش الأميركي أجرى مناقشات مع القوات الروسية عقب الضربات الصاروخية في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار أميركي,عسكري,مسؤول,رويترز,
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رويترز عن مسؤول عسكري أميركي: الجيش الأميركي أجرى مناقشات مع القوات الروسية عقب الضربات الصاروخية في سوريا
 
 
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