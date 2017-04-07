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07 نيسان 2017
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سامي الجميل: كيف يطلب تلزيم أكبر وأغلى مشروع بتاريخ لبنان لشركة محدّدة بالاسم بالتراضي وبدون أي مناقصة؟

سامي الجميل: كيف يطلب تلزيم أكبر وأغلى مشروع بتاريخ لبنان لشركة محدّدة بالاسم بالتراضي وبدون أي مناقصة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار تلزيم,يطلب,الجميل,سامي,
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سامي الجميل: كيف يطلب تلزيم أكبر وأغلى مشروع بتاريخ لبنان لشركة محدّدة بالاسم بالتراضي وبدون أي مناقصة؟
 
 
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