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07 نيسان 2017
07/04/2017 12:39:48
فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم في عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا
فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم في عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا
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LBCI News Lebanon
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