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07 نيسان 2017
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فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم في عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا

فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم في عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيطر,بيروت,اطفاء,
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فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم في عدد من المنازل القديمة التي يقطنها عمال داخل سوق الخضار في منطقة البسطا الفوقا
 
 
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