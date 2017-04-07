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07 نيسان 2017
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نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة يتهم واشنطن بتقويض التقدم الأخير في محادثات السلام السورية التي تقودها المنظمة الدولية

نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة يتهم واشنطن بتقويض التقدم الأخير في محادثات السلام السورية التي تقودها المنظمة الدولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمم,الروسي,السفير,نائب,
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نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة يتهم واشنطن بتقويض التقدم الأخير في محادثات السلام السورية التي تقودها المنظمة الدولية
 
 
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