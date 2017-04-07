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07 نيسان 2017
07/04/2017 12:45:39
نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة يتهم واشنطن بتقويض التقدم الأخير في محادثات السلام السورية التي تقودها المنظمة الدولية
نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة يتهم واشنطن بتقويض التقدم الأخير في محادثات السلام السورية التي تقودها المنظمة الدولية
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LBCI News Lebanon
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