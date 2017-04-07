مقدمة النشرة المسائية 07-04-2017

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ترامب ضرب ضربته في سوريا ، فبدأ العالَم يستنتج : هل هي بداية ؟ هل هي ردة فعل على خان شيخون ؟ هل هي تحول في سياسة ترامب تجاه سوريا ؟ قد يكون من المبكر لأوانه استكشاف كل المعطيات ، وفي الانتظار ، ماذا في اليوم الثاني من الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة ؟ إذا كان نجمُ جلسة أمس هو النائب حسن فضل الله وفضيحة العشرة ملايين دولار ثمنًا لتوقيع أحد الوزراء ، فإن نجم جلسة اليوم هو النائب بطرس حرب وفضيحة الثلاثمئة مليون دولار التي طلبها أحد المسؤولين اللبنانيين من شركة ايطالية للتنقيب عن النفط في مقابل إعطائها الالتزام ، والمفاجأة ما اعلنه الرئيس نبيه بري ردًا على ما كشفه النائب حرب ، إذ اعلن انه أجرى اتصالًا بالحكومة الايطالية طالبًا معرفة اسم المسؤول الذي طلب عمولة مئات الملايين ، واعدًا بكشف الاسم حين يصل إليه . ثم ظهر نجمٌ ثانٍ هو النائب سامي الجميل الذي استهل كلمته بصورٍ عن مطمر برج حمود ثم انتقل إلى الكهرباء .هكذا ، الملايين تتطاير في أجواء مجلس النواب : كلفة توقيع وزير تبلغ عشرة ملايين دولار ... كلفة إعطاء التزام تنقيب عن النفط تبلغ ثلاثمئة مليون دولار ... ألا تكفي هاتان الرشوتان لتمويل جزء من سلسلة الرتب والرواتب ؟بعد هاتين الفضيحتين ، هل ما بعد هو كما قبل ؟ مَن سيضع يده على هذه الفضائح ؟ هل هي الحكومة ؟ هل هي النيابة العامة المالية ؟ هل هو ديوان المحاسبة ؟ما جرى في مجلس النواب على مدى يومين كان بمثابة كمين للحكومة ، نجَح رئيس مجلس النواب في نصبِه لها ، فوقعت فيه ، فهل ستخرج منه ؟ وكيف ؟ إذا كان شعار الحكومة هو " استعادة الثقة " فإن ما جرى أمس واليوم في مجلس النواب هو " تصديع الثقة " بالحكومة إذا كان ممنوعًا " سحب الثقة " بها ... ما جرى في مجلس النواب أمس واليوم كشف أن " القلوب الملآنة " من الحكومة ليست مجرد " رمّانة " على الإطلاق ، هناك احتقانٌ كبير ، وهذا الإحتقان بقي تحت الرماد لأن الحكومة على ما يبدو كانت في فترة السماح ، ويبدو ان فترة السماح هذه قد انتهت أمس واليوم .