مقدمة النشرة المسائية 07-04-2017

ترامب ضرب ضربته في سوريا ، فبدأ العالَم يستنتج : هل هي بداية ؟ هل هي ردة فعل على خان شيخون ؟ هل هي تحول في سياسة ترامب تجاه سوريا ؟ قد يكون من المبكر لأوانه استكشاف كل المعطيات ، وفي الانتظار ، ماذا في اليوم الثاني من الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة ؟ إذا كان نجمُ جلسة أمس هو النائب حسن فضل الله وفضيحة العشرة ملايين دولار ثمنًا لتوقيع أحد الوزراء ، فإن نجم جلسة اليوم هو النائب بطرس حرب وفضيحة الثلاثمئة مليون دولار التي طلبها أحد المسؤولين اللبنانيين من شركة ايطالية للتنقيب عن النفط في مقابل إعطائها الالتزام ، والمفاجأة ما اعلنه الرئيس نبيه بري ردًا على ما كشفه النائب حرب ، إذ اعلن انه أجرى اتصالًا بالحكومة الايطالية طالبًا معرفة اسم المسؤول الذي طلب عمولة مئات الملايين ، واعدًا بكشف الاسم حين يصل إليه . ثم ظهر نجمٌ ثانٍ هو النائب سامي الجميل الذي استهل كلمته بصورٍ عن مطمر برج حمود ثم انتقل إلى الكهرباء .
هكذا ، الملايين تتطاير في أجواء مجلس النواب : كلفة توقيع وزير تبلغ عشرة ملايين دولار ... كلفة إعطاء التزام تنقيب عن النفط تبلغ ثلاثمئة مليون دولار ... ألا تكفي هاتان الرشوتان لتمويل جزء من سلسلة الرتب والرواتب ؟
بعد هاتين الفضيحتين ، هل ما بعد هو كما قبل ؟ مَن سيضع يده على هذه الفضائح ؟ هل هي الحكومة ؟ هل هي النيابة العامة المالية ؟ هل هو ديوان المحاسبة ؟
ما جرى في مجلس النواب على مدى يومين كان بمثابة كمين للحكومة ، نجَح رئيس مجلس النواب في نصبِه لها ، فوقعت فيه ، فهل ستخرج منه ؟ وكيف ؟ إذا كان شعار الحكومة هو " استعادة الثقة " فإن ما جرى أمس واليوم في مجلس النواب هو " تصديع الثقة " بالحكومة إذا كان ممنوعًا " سحب الثقة " بها ... ما جرى في مجلس النواب أمس واليوم كشف أن " القلوب الملآنة " من الحكومة ليست مجرد " رمّانة " على الإطلاق ، هناك احتقانٌ كبير ، وهذا الإحتقان بقي تحت الرماد لأن الحكومة على ما يبدو كانت في فترة السماح ، ويبدو ان فترة السماح هذه قد انتهت أمس واليوم .