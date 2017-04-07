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07 نيسان 2017
07/04/2017 13:24:46
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة: مستعدون لفعل المزيد لكننا نأمل ألا يكون ذلك ضروريا ويتعين علينا الآن الانتقال لمرحلة جديدة في سوريا وإلى مسعى صوب حل سياسي لهذا الصراع
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة: مستعدون لفعل المزيد لكننا نأمل ألا يكون ذلك ضروريا ويتعين علينا الآن الانتقال لمرحلة جديدة في سوريا وإلى مسعى صوب حل سياسي لهذا الصراع
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LBCI News Lebanon
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