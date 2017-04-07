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07 نيسان 2017
07/04/2017 13:31:23
الحريري: سنكمل عملنا من اجل الوصول الى قانون انتخابي جديد ونريد توافقا حوله ولا ضرائب على ذوي الدخل المحدود في الموازنة ونؤكد عزمنا على اقرار السلسلة
الحريري: سنكمل عملنا من اجل الوصول الى قانون انتخابي جديد ونريد توافقا حوله ولا ضرائب على ذوي الدخل المحدود في الموازنة ونؤكد عزمنا على اقرار السلسلة
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