الحريري في جواب الحكومة: لن أقبل بألا يكون لنا خطة طارئة لإيصال أكثر من 20 ساعة كهرباء

الحريري اختتم جلسة المناقشة العامة...

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن مسؤوليات الحكومة التوصل الى قانون جديد وتجنيب البلد مخاطر الفراغ، وقال: "رهاني العودة للمجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل النواب".

وفي كلمة له في نهاية جلسة المناقشة العامة، لفت الحريري إلى أن "كل القوى السياسية كانت منكبة على الوصول لقانون انتخاب وبكل إيجابية وهذه الإيجابية لا زالت موجودة"، مؤكدا "اننا نريد قانونا يراعي الهواجس في التمثيل ولديهم الحق خاصة في ظل ما نمر به".

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وفي ما يتعلق بملف الموازنة، اكد الحريري أن لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود، مشددا على عزمه على إقرار السلسلة.

وتطرق الحريري الى ملف الكهرباء، قائلا "لن أقبل بأن لا يكون لحكومتنا خطة طارئة لايصال اكثر من 20 ساعة تغذية كهربائية للمواطنين".

الى ذلك، رأى الحريري أن تعميم الفساد من دون دليل ينعكس سلبيا على الاستثمار، مضيفا "لا أحد يريد حماية أي قاض فاسد".

وردّ على النائب حسن فضل الله، قال الحريري "من يتحدث عن توقيع وزير بعشرة ملايين دولار فليسمه لان التعميم يضرب سمعة لبنان".