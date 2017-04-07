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07 نيسان 2017
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إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تبلغ البنتاغون بإغلاق خط اتصال يستخدم لتجنب الاشتباكات العرضية في سوريا

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إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تبلغ البنتاغون بإغلاق خط اتصال يستخدم لتجنب الاشتباكات العرضية في سوريا
 
 
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