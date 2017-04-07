الكتائب يعلن تأييده كميل الهاشم عن الفرع الأول لعضوية مجلس نقابة المهندسين

أعلنت الندوة التزامها بدعم لائحة "نقابتي للمهندسة والمهندس"

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LBCI News Lebanon

دعت ندوة المهندسين الديمقراطيين في حزب الكتائب لدعم ترشيح كميل الهاشم عن الفرع الأول لعضوية مجلس نقابة المهندسين في بيروت عبر التصويت له بكثافة.

وأعلنت الندوة التزامها بدعم لائحة "نقابتي للمهندسة والمهندس".