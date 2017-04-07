أخبار محلية
07 نيسان 2017
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الكتائب يعلن تأييده كميل الهاشم عن الفرع الأول لعضوية مجلس نقابة المهندسين

أعلنت الندوة التزامها بدعم لائحة "نقابتي للمهندسة والمهندس" Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقابة المهندسين بيروت, لبنان,الكتائب,أعلنت الندوة التزامها بدعم لائحة "نقابتي للمهندسة والمهندس"
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الكتائب يعلن تأييده كميل الهاشم عن الفرع الأول لعضوية مجلس نقابة المهندسين
دعت ندوة المهندسين الديمقراطيين في حزب الكتائب لدعم ترشيح كميل الهاشم عن الفرع الأول لعضوية مجلس نقابة المهندسين في بيروت عبر التصويت له بكثافة.
 
وأعلنت الندوة التزامها بدعم لائحة "نقابتي للمهندسة والمهندس".
 
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