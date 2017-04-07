بعدما رفع شكوى ضد الحكومة الاميركية... رجل الأعمال جيلبير شاغوري يرد على اقتراحها برفض الشكوى

شاغوري يرد على اقتراح الحكومة الاميركية برفض الشكوى

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LBCI News Lebanon

رد رجل الاعمال اللبناني جيلبير شاغوري على اقتراح الحكومة الأميركية برفض الشكوى التي تقدم بها في أيلول 2016 أمام المحكمة المحلية الأميركية لمقاطعة كولومبيا.

وكان شاغوري قد اتهم حكومة الولايات المتحدة بتسريب معلومات كاذبة إلى وسائل الإعلام مما ألحق ضررا بسمعته وممتلكاته، وبحرمانه من حقه الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.

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وقد تم رفع طلب الحكومة الأميركية بالرفض إلى المحكمة يوم الأربعاء 5 نيسان 2017.

وقال محامي شاغوري : "أدى التسريب غير المشروع الذي قامت به الحكومة إلى إلحاق ضرر كبير بسمعة شاغوري وممتلكاته ومصالحه التجارية، ومحاكمة الحكومة يساعد بالفعل على إزالة بعض من هذا الضرر".

وتعترف الحكومة في عدة نقاط في اقتراحها بأن شاغوري لم يدرج اسمه في قوائم العقوبات الخاصة بأسماء المواطنين المعينين أو قوائم "أوفاك"، وهي العقوبة المعتادة للأفراد المرتبطين بالإرهاب، كما أصرت الحكومة في اقتراحها على أنها لا تحاول منع المصارف أو المؤسسات الأخرى من ممارسة الأعمال التجارية مع شاغوري.

وقال شاغوري "من العار أنني اضطررت أن أرفع دعوى ضد الحكومة الاميركية لكي تعترف بأنها لم تفرض أبدا عقوبات ارهابية علي وان التسريبات غير المأذون بها لوسائل الاعلام تنتهك القانون".