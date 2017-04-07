أخبار دولية
07 نيسان 2017
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طائرات حربية سورية تقلع من مطار الشعيرات وتنفذ غارات في ريف حمص

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طائرات حربية سورية تقلع من مطار الشعيرات وتنفذ غارات في ريف حمص
أقلعت طائرات حربية سورية من قاعدة الشعيرات الجوية قصفت بصواريخ كروز أميركية اليوم، وشنت ضربات جوية على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف حمص الشرقي، بحسب ما أعلن المرصد السوري.
 
وأطلقت البحرية الأميركية عشرات الصواريخ على القاعدة الواقعة قرب مدينة حمص ردا على هجوم كيميائي هذا الأسبوع تلقي واشنطن بالمسؤولية فيه على حكومة دمشق.
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وحجم الأضرار التي لحقت بقاعدة الشعيرات غير واضح بشكل كامل لكن الطائرات الحربية السورية "فعلت المستحيل" من أجل مواصلة استخدامه في طلعات جوية.
 
وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري أن مقاتلتين اقلعتا من المطار الذي عاد الى الخدمة بشكل جزئي وشنتا غارات على ريف تدمر. ولم يوضح المرصد ما اذا كانت الطائرتان سوريتين او روسيتين.
 
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