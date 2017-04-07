طائرات حربية سورية تقلع من مطار الشعيرات وتنفذ غارات في ريف حمص

تطورات بعد الضربات الاميركية....

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LBCI News Lebanon

أقلعت طائرات حربية سورية من قاعدة الشعيرات الجوية قصفت بصواريخ كروز أميركية اليوم، وشنت ضربات جوية على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف حمص الشرقي، بحسب ما أعلن المرصد السوري.

وأطلقت البحرية الأميركية عشرات الصواريخ على القاعدة الواقعة قرب مدينة حمص ردا على هجوم كيميائي هذا الأسبوع تلقي واشنطن بالمسؤولية فيه على حكومة دمشق.

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وحجم الأضرار التي لحقت بقاعدة الشعيرات غير واضح بشكل كامل لكن الطائرات الحربية السورية "فعلت المستحيل" من أجل مواصلة استخدامه في طلعات جوية.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري أن مقاتلتين اقلعتا من المطار الذي عاد الى الخدمة بشكل جزئي وشنتا غارات على ريف تدمر. ولم يوضح المرصد ما اذا كانت الطائرتان سوريتين او روسيتين.

