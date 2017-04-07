بالصور - قبّل رأس اردوغان شاكراً دعمه للشعب السوري بعدما فقدَ 13 فردا من أسرته بالهجوم الكيميائي

اردوغان أعرب عن تعازيه لـ"عبد الحميد اليوسف"...

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LBCI News Lebanon

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم مواطناً سورياً، فقد 13 فرداً من أسرته، بينهم زوجته واثنان من أطفاله، بالهجوم الكيميائي على بلدة "خان شيخون" السورية، قبل أيام.

وأعرب أردوغان، خلال اللقاء الذي جرى بمدينة هطاي جنوبي تركيا، عن تعازيه لـ"عبد الحميد اليوسف" في مصابه، فيما شكر الأخير الرئيس التركي على مواقفه الداعمة للشعب السوري.

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وقُتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500، غالبيتهم من الأطفال، باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، الثلاثاء الماضي، على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.