المستقبل يقبل بالنسبية...لايقاع الشرخ بين التيار وحزب الله؟

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اعتبر قياديون في "التيار الوطني الحر" و"القوّات" لـأنّ معركة قانون الانتخاب أساسية في تحديد إطار النظام المقبل، فإذا نجَح المسيحيون في الحصول على قانون عادل، فإنّ العهد الرئاسي سيكمِل بقوّة، أمّا الفشل فيشكّل ضربةً له.ومن أجل ذلك، تعتمد خطة المواجهة المسيحية بشكل أساسي على التناغم الكلّي بين "القوات" و"التيار" أوّلاً، وهذا ظهرَ من خلال رفضِ النسبية الكاملة التي يقاتل "حزب الله" وحركة "أمل" من أجلها، في وقتٍ أعلنَ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس استعداده القبولَ بها، ما اعتُبر ضربة قوية للثنائي الشيعي من حليفه، "التيار الوطني الحر".