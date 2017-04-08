أسرار الصحف في 8 -4- 2017

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النهارسجل عدد قياسي في تعيين المستشارين في الآونة الأخيرة لدى الرؤساء والوزراء معاً من دون اعتماد معايير واضحة.تم بيع كل مقتنيات شركة سوكلين ومعداتها قبل أيام الى شركة أخرى.وزير في وزارة خدماتية ينتظر الدراسات التي يجريها مستشارون قبل التوقيع على أي قرارات أساسية أو عقود رغم مرور أشهر على الحكومة.حكي عن زيارة سرية لوفد أميركي الى بيروت في اليومين الماضيين من دون تأكيد أو نفي.المستقبليقالإنّ ديبلوماسيين مواكبين لمفاوضات جنيف حول سوريا يؤكدون أن الضربة الأميركية العسكرية التي وُجِّهت للنظام سوف تكون لها بالتأكيد مفاعيل وانعكاسات ملموسة على مسار هذه المفاوضات.اللواءلا يُخفي قياديون في تيّار فاعل في السلطة بأن أخطاء رافقت اختيار بعض الوزراء، وكانت الممارسة عكس ما هو متوقع منهم.أعربت أوساط نقابية تربوية عن استيائها من مطالعة نائبين، جنوبي وشمالي، في موضوعين تربويين يجهلاهما تماماً..قال دبلوماسي "غربي" لشخصية لبنانية أن على لبنان أن يحصّن استقراره نظراً لمتغيّرات مرحلة ما بعد ضربة "مطار الشعيرات"!الجمهوريةتبيّن أن الضربة الأميركية المُحدَّدة للقاعدة العسكرية السورية توقّعها بعض الأطراف اللبنانيِّين.لاحظت أوساط سياسية غياب حزب فاعل عن إجتماع حصل في إحدى الوزارات فيما كانت مكوّنات أساسية لباقي الأحزاب موجودة.يدور خلاف صامت وحاد بين موظف كبير ونافذين في إحدى البلديات الكبرى.البناءاستغربت أوساط سياسية تصريح رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل دخوله إلى الجلسة النيابية العامة والذي أعلن فيه تأييده للعدوان الأميركي السافر على مطار الشعيرات السوري، معطياً تبريرات واهية له، متناسياً في الوقت نفسه المنصب الذي يُشغله والذي هو بموجبه يُعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة وفق الدستور ولا يعبّر عن موقفه الشخصي، فهل مسارعة الحريري لإعلان موقف من العدوان هو محاكاة للموقف السعودي المؤيد للضربة الأميركية من دون العودة إلى مجلس الوزراء اللبناني الذي هو واحد من مكوّناته؟