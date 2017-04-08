آخر الأخبار
08 نيسان 2017
08/04/2017 00:21:31
القوة الامنية الفلسطينية المشتركة تسيطر على معقل مجموعة بلال بدر في حي الطيري في عين الحلوة وقد فر وجماعته الى حي الصفصاف
القوة الامنية الفلسطينية المشتركة تسيطر على معقل مجموعة بلال بدر في حي الطيري في عين الحلوة وقد فر وجماعته الى حي الصفصاف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تسيطر,المشتركة,الفلسطينية,الامنية,القوة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً