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08 نيسان 2017
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القوة الامنية الفلسطينية المشتركة تسيطر على معقل مجموعة بلال بدر في حي الطيري في عين الحلوة وقد فر وجماعته الى حي الصفصاف

القوة الامنية الفلسطينية المشتركة تسيطر على معقل مجموعة بلال بدر في حي الطيري في عين الحلوة وقد فر وجماعته الى حي الصفصاف Lebanon, news ,lbci ,أخبار تسيطر,المشتركة,الفلسطينية,الامنية,القوة,
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القوة الامنية الفلسطينية المشتركة تسيطر على معقل مجموعة بلال بدر في حي الطيري في عين الحلوة وقد فر وجماعته الى حي الصفصاف
 
 
 
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