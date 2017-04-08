هل تَحسم القوة الفلسطينية المشتركة حالة بلال بدر في عين الحلوة؟

الاشتباكات تواصلت طوال الليل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,عين الحلوة,الاشتباكات تواصلت طوال الليل

LBCI News Lebanon

تواصلت الاشتباكات بين مجموعة بلال بدر والقوة المشتركة وحركة "فتح" ، وظل يسمع أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية، حيث كانت تشتد وتيرتها حينا وتتراجع حينا اخر وتركزت الاشتباكات على محوري الطيرة معقل بلال بدر مفترق سوق الخضار على الشارع الفوقاني والطيرة جبل الحليب، في وقت أفيد فيه عن تقدم لقوات فتح في اتجاه منزله الجديد في حي الطيرة واقتحامه من دون معرفة مصيره ما اذا كان قد توارى وانتقل الى حي اخر أو بقائه في منزله القديم في حي الطيرة حيث تدور الاشتباكات.

الإعلان



وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيلين و21 جريحا نتيجة الاشتباكات، فيما أعلنت المدارس المحيطة بالمخيم ومدارس صيدا إقفالها اليوم بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

في وقت، قام بعض الاهالي في مستشفى صيدا الحكومي باخراج المرضى خوفا من تطور الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة.



هذا ويتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة عند مداخل مخيم عين الحلوة، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.



الى ذلك، قطعت القوى الامنية أوتوستراد الحسبة - صيدا بسبب الرصاص الطائش نتيجة الاشتباكات، وافيد أن القوة الامنية المشتركة الفلسطينية سيطرت على معقل مجموعة بلال بدر في حي الطيري وقد فرّ وجماعته الى حي الصفصاف.

من جهته، أكد نائب قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح ان الامور في عين الحلوة تسير في مجراها العسكري ونحو الحسم.

وعلم أن اجتماعا عقد في السفارة الفلسطينية في بيروت بمشاركة الفصائل كافة .وذكرت معلومات عن وساطة تقوم بها القوى الاسلامية والعلماء لوقف اطلاق النار وان فتح ترفض وتصر على الحسم.

من جهة أخرى، اصيب مواطن في حارة صيدا برصاصة طائشة من مخيم عين الحلوة .



إشارة الى ان الاشتباكات في المخيم كانت اندلعت عصر أمس.