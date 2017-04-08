كيف سيكون طقس أحد الشعانين غداً؟

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يستمر الطقس الربيعي المعتدل والمتقلب أحيانا، ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة على السواحل معتدلة ومائلة الى البرودة على الجبال، مع احتمال كتل هوائية حارة منتصف الاسبوع المقبل وعودة الامطار آخره.السبت:طقس متقلب قليلا وغائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة.الأحد:طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة صباحا واستقرار في درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة وتكون الحرارة مائلة البرودة على الجبال مع تكون الضباب، اما الرياح فتكون معتدلة عموما (٣٠ الى ٤٠ كم/س) وتنشط شمال البلاد وفي الداخل.الاثنين:طقس ربيعي معتدل وتكون الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح على السواحل من ١١ الى ٢٣ درجة.