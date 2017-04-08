وزير الاقتصاد يجول في صيدا: أستبعد التوصل الاثنين الى اتفاق حول قانون الانتخاب

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يقوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بجولة في مدينة صيدا حيث التقى محافظ الجنوب منصور ضو في سراي صيدا الحكومي، وأكد خوري "زيارتي اليوم الى الجنوب تبدأ بصيدا واتأسف بسماع المشاكل الامنية التي تحصل في المخيم وان شالله هذا الموضوع نصل الى نهايات فيه."وعن قانون الانتخاب، أعلن خوري أنه سيتم البحث فيه نهار الاثنين بمجلس الوزراء بقصر بعبدا، مستبعدا الوصول الى نتيجة في اول جلسة، واكد "هناك نية وارادة لدى كل القوى السياسية او معظمهم ان نتوصل الى قانون انتخاب قريبا جدا وانا متفائل".