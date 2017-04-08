معجزة شفاء نادين الراسي.. ما حصل معها غير مُتوقّع

ما حصل مع نادين الراسي غير متوقّع

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LBCI News Lebanon

كانت الممثلة نادين الراسي قد أعلنت معاناتها سابقاً مع مرض الضغط وقد أثار دخولها المستشفى منذ أيام قلق محبّيها، لكن ما حصل معها غير متوقّع.

في التفاصيل، زفّت الممثلة نادين الراسي البشرى السارّة لمتابعيها عبر كافة مواقع التواصل الإجتماعي وأعلنت توقّفها عن تناول أدوية الضغط بعد ست سنوات من المعاناة.

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وقد أطلّت الراسي في فيديو قائلةً "صار معي شي كتير حلو ومش متوقعتو أبداً"، وأضافت "عندما دخلت إلى المستشفى الطبيب أوقف لي أدوية الضغط بعد ست سنوات، وهنا أريد أن أشكر ربي وكل من يصلّي لأجلي واللي صار معي معجزة".