اتصال بين العبادي ومايك بنس وهذا ما تناوله...

سياسة الولايات المتحدة في المنطقة لم تتغير

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LBCI News Lebanon

أفاد بيان للحكومة العراقية بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقي اتصالا هاتفيا من مايك بنس نائب الرئيس الأميركي تناول قتال داعش والأوضاع في سوريا.



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وجاء في البيان "فيما يخص الأوضاع التي تشهدها المنطقة وبالأخص سوريا أكد الدكتور العبادي أن العراق يعتبر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا جريمة مدانة ومستنكرة ونحن مع الشعب السوري الذي وقع ضحية." ونقل البيان عن بنس تأكيده أن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة لم تتغير وأن الأولوية لها تتمثل في إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد في العراق والمنطقة.وجاء في البيان "فيما يخص الأوضاع التي تشهدها المنطقة وبالأخص سوريا أكد الدكتور العبادي أن العراق يعتبر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا جريمة مدانة ومستنكرة ونحن مع الشعب السوري الذي وقع ضحية."

مقتدى الصدر يدعو الاسد للتنحي لتجنيب سوريا ويلات الحرب

من جهته، دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الرئيس السوري بشار الاسد إلى التنحي عن السلطة لتجنيب بلاده ويلات الحرب، مطالبا واشنطن وموسكو بوقف التدخل في هذا البلد.

